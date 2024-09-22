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Станкович - о ничье с "Динамо": то, что происходило на поле, не соответствовало нашим планам на игру

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Главный тренер "Спартака" Деян Станкович поделился мыслями после матча 9-го тура РПЛ против "Динамо" (2:2).
Фото: ФК "Спартак"
- Сам себе задаю вопрос — что случилось. То, что происходило на поле, не соответствовало нашим планам на игру. Надо найти ответ на этот вопрос. У меня есть мнение, но я пока оставлю его у себя. Нам удавалось контролировать ход игры, но, к сожалению, случилось так.

Сегодня, 22 сентября, состоялось московское дерби "Спартак" - "Динамо" в рамках девятого тура российской Премьер-лиги. Матч завершился вничью со счетом 2:2. Красно-белые вели в счете, однако упустили победу на пятой компенсированной к основному времени игры минуте.

Подопечные Деяна Станковича набрали 16 очков и располагаются на данный момент на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Бело-голубые по-прежнему опережают "Спартак" на одно очко и занимают 4-е место.

Источник: "СЭ"

Деян Станкович Спартак Динамо
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