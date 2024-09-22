- Сам себе задаю вопрос — что случилось. То, что происходило на поле, не соответствовало нашим планам на игру. Надо найти ответ на этот вопрос. У меня есть мнение, но я пока оставлю его у себя. Нам удавалось контролировать ход игры, но, к сожалению, случилось так.
Сегодня, 22 сентября, состоялось московское дерби "Спартак" - "Динамо" в рамках девятого тура российской Премьер-лиги. Матч завершился вничью со счетом 2:2. Красно-белые вели в счете, однако упустили победу на пятой компенсированной к основному времени игры минуте.
Подопечные Деяна Станковича набрали 16 очков и располагаются на данный момент на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Бело-голубые по-прежнему опережают "Спартак" на одно очко и занимают 4-е место.
Источник: "СЭ"
Станкович - о ничье с "Динамо": то, что происходило на поле, не соответствовало нашим планам на игру
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович поделился мыслями после матча 9-го тура РПЛ против "Динамо" (2:2).
Фото: ФК "Спартак"