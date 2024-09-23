"По игре "Динамо" должно было проиграть. У команды большие проблемы в обороне из-за того, что в распоряжении главного тренера собраны игроки с разным потенциалом. Не хватило клубу и хорошего опорного полузащитника. Фомин выглядит слабой заменой отсутствовавших футболистов. Он просто не создан, чтобы играть опорника. Даже Кутицкий после выхода на замену выглядел на этой позиции лучше", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
22 сентября московский "Спартак" на своём поле в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 принимал московское "Динамо". Игра завершилась результативной ничьей 2:2. У хозяев отличились Манфред Угальде и Эсекьель Барко (с пенальти), а у гостей дубль оформил Константин Тюкавин.
Благодаря этому результату "Динамо" после девяти игр набрало 17 очков, а "Спартак" - 16 очков. Команды в турнирной таблице чемпионата России занимают четвёртое и пятое места, соответственно.
Бубнов: Фомин просто не создан, чтобы играть опорника
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими командами "Спартак" и "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва