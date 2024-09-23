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Саша Илич: ментально я в порядке, меня увольняли даже в более короткие сроки

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Главный тренер нижегородского "Пари НН" Саша Илич прокомментировал слухи о своём возможном увольнении.
Фото: ФК "Пари НН"
"Ментально я в полном порядке. Как бывший игрок я понимаю, что может случиться всё, меня даже в более короткие сроки увольняли. Но я понимаю, в какой ситуации мы сейчас находимся, 7 очков — это недостаточно, не тот результат, который ожидался. Мы могли набирать гораздо больше очков, и все ожидали большего, но случилось, увы, так", - приводит слова Илича "Матч ТВ".

22 сентября "Пар НН" в домашнем матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 проиграл московскому "Локомотиву" со счётом 1:3. После этого поражения в активе у нижегородского клуба осталось семь очков, которые позволяют ему занимать двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.

46-летний сербский специалист был назначен на пост главного тренера "Пари НН" весной 2024 года. Под его руководством клуб из Нижнего Новгорода сумел сохранить прописку в элитном дивизионе.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство "Пари НН" согласовало контракт с наставником нижнекамского "Нефтехимика" Кириллом Новиковым.

Саша Илич Нижний Новгород
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