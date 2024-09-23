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Президент РПЛ - о переходе Соболева в "Зенит": рад за него, он звезда лиги

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Президент Российской премьер?лиги Александр Алаев прокомментировал переход нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Соболев — звезда лиги, игрок сборной и яркий футболист. Рад за него, что он получил возможность выходить на поле. То, что удалось все решить — прекрасно. Как понимаю, все остались довольны. Желаю ему проявить себя, но ему будет тяжело, да", - приводит слова Алаева "Матч ТВ".

Петербургский "Зенит" 30 августа объявил о подписании с нападающим Александром Соболевым трёхлетнего контракта, который предусматривает возможность продления ещё на один сезон. За трансфер 27-летнего форварда сине-бело-голубые заплатили московскому "Спартаку", в котором футболист отыграл 4,5 года, 10 млн евро.

После своего перехода Соболев сыграл за новую команду 3 матча, в которых отметился одной результативной передачей.

Александр Алаев РПЛ Зенит Спартак Александр Соболев
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