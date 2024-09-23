"Второй пропущенный гол — это неумные действия всей команды, а не тренера. Самое ужасное, что "Спартак" мог и третий пропустить. Считаю, что Станкович при счете 2:1 должен был скомандовать, чтобы футболисты взяли мяч под контроль, играли в квадрат. Но чем ценен "Спартак", так это тем, что он любит будоражить", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
Матч между московскими командами "Спартак" и "Динамо" состоялся 22 сентября в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча, которая прошла на стадионе "Лукойл Арена", завершилась ничейным результатом - 2:2. При этом "Спартак", играя в большинстве с 74-й минуты и ведя в счёте 2:1, пропустил второй гол на четвёртой компенсированной минуте - дубль в составе "Динамо" оформил 23-летний нападающий Константин Тюкавин.
Евгений Ловчев: "Спартак" ценен тем, что любит будоражить
Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ, в котором московский "Спартак" на последних минутах упустил победу над московским "Динамо".