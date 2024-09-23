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Алаев: Пьянич - топ-футболист. Его потенциальный переход в ЦСКА точно добавит узнаваемости РПЛ

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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал слухи о возможном подписании ЦСКА боснийского полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: официальный сайт "Ювентуса"
"Пьянич - это топ-футболист. Пусть его потенциальный переход - уже не из "Ювентуса", но это звезда. Для лиги, конечно же, это хорошо. Если приедет, прекрасно. Это точно добавит узнаваемости РПЛ", - цитирует Алаева "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация об интересе московского ЦСКА к экс-полузащитнику "Ювентуса" и "Барселоны" Миралему Пьяничу. Минувший сезон 34-летний хавбек провел в клубе "Шарджа" из ОАЭ. На его счету 11 голевых передач в 34-х матчах во всех турнирах.

Летом 2020-го года Миралем Пьянич перебрался из итальянского "Ювентуса" в испанскую "Барселону" за 60 миллионов евро. Кроме того, на счету Пьянича 115 матчей в составе национальной сборной Боснии и Герцеговины, за которую он оформил 17+29 по системе гол+пас.

Александр Алаев Миралем Пьянич Ювентус ЦСКА Российские трансферы
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