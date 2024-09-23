"Орлов - зенитовский болельщик. Пусть про "Зенит" и говорит. У нас своих экспертов хватает. Я этого человека не знаю. Отношусь к его критике спокойно", - цитирует Зобнина "РБ Спорт".
Ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов усомнился в футбольном мастерстве капитана "Спартака" Романа Зобнина и посоветовал руководству клуба расстаться с игроком по примеру экс-капитана Георгия Джикии. "Спартак" не стал продлевать контракт с Джикией, после чего защитник покинул команду свободным агентом в конце прошлого сезона.
Роман Зобнин выступает за "Спартак" с лета 2016-го года. Его контракт с красно-белыми истекает летом 2025-го года.
Зобнин: Орлов - зенитовский болельщик, пусть про "Зенит" и говорит. У нас своих экспертов хватает
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин ответил на критику в свой адрес со стороны комментатора Геннадия Орлова.
Фото: официальный сайт РПЛ