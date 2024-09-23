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Зобнин: Орлов - зенитовский болельщик, пусть про "Зенит" и говорит. У нас своих экспертов хватает

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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин ответил на критику в свой адрес со стороны комментатора Геннадия Орлова.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Орлов - зенитовский болельщик. Пусть про "Зенит" и говорит. У нас своих экспертов хватает. Я этого человека не знаю. Отношусь к его критике спокойно", - цитирует Зобнина "РБ Спорт".

Ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов усомнился в футбольном мастерстве капитана "Спартака" Романа Зобнина и посоветовал руководству клуба расстаться с игроком по примеру экс-капитана Георгия Джикии. "Спартак" не стал продлевать контракт с Джикией, после чего защитник покинул команду свободным агентом в конце прошлого сезона.

Роман Зобнин выступает за "Спартак" с лета 2016-го года. Его контракт с красно-белыми истекает летом 2025-го года.

Роман Зобнин Спартак Зенит Геннадий Орлов
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