"Как настроение у Александра Соболева после свиста болельщиков? Он вроде бы сам ответил на этот вопрос после "Рубина". Я ему сказал: всё в твоих руках, ты сам можешь изменить отношение к себе. Он должен своим характером, самоотдачей перевернуть ситуацию. Получится ли — не знаю. Время покажет. Могу сказать, что он чувствует себя комфортно в коллективе", - цитирует Тимощука "Чемпионат".
Нападающий Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро. Форвард отметился одной результативной передачей в 4-х встречах во всех турнирах. В матче 4-го тура группового этапа Кубка России против казанского "Рубина" Соболев записал на свой счет голевую передачу.
Ранее в КДК РФС заявили, что могут наказать петербургский "Зенит" за оскорбительные выкрикивания болельщиков в адрес Александра Соболева. После 4-х сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в группе D Кубка России с 10-ю набранными очками. Напомним, что петербуржцы играют в одном квартете с "Рубином", "Факелом" и "Акроном".
Тимощук - о Соболеве: я ему сказал: всё в твоих руках, ты сам можешь изменить отношение к себе
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук высказался о нападающем Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"