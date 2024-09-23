Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ахмат
0 - 0 0 0
Крылья СоветовПерерыв

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
21:45
КомоНе начат

"Это было, есть и будет". Мостовой поддержал Глушенкова после его слов об игре против Вьетнама

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал слова полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова об игре за сборную России против команды Вьетнама.
Фото: ФК "Зенит"
"Раньше Карпин сам проходил через такое, кричал, как Глушенков: "Почему мы играем с каким-то пожарниками?" Ясно, что с соперниками уровня Вьетнама мы не играли, но в раздевалке все точно так же говорили, когда попадались слабые команды. Это было, есть и будет. Мы так же все сидели в самолётах, автобусах, отелях и смеялись. Вызов Глушенкова в сборную России никаких вопросов не вызывает", - приводит слова Мостового "Чемпионат".

Полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков 23 сентября попал в расширенный состав сборной России по футболу для участия в октябрьском учебно-тренировочном сборе. Соперники подопечных Валерия Карпина в товарищеских матчах пока не оглашены.

Предыдущий сбор, который прошёл в сентябре, Глушенков пропустил из-за перелома правой кисти. Сборная России тогда сыграла товарищеский матч с командой Вьетнама и выиграла его со счётом 3:0. При этом 25-летний футболист в интервью заявил, что он больше мотивирован тренироваться вместе с бразильскими одноклубниками, чем играть против вьетнамцев.

Максим Глушенков Александр Мостовой Сборная России Валерий Карпин Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится