"Раньше Карпин сам проходил через такое, кричал, как Глушенков: "Почему мы играем с каким-то пожарниками?" Ясно, что с соперниками уровня Вьетнама мы не играли, но в раздевалке все точно так же говорили, когда попадались слабые команды. Это было, есть и будет. Мы так же все сидели в самолётах, автобусах, отелях и смеялись. Вызов Глушенкова в сборную России никаких вопросов не вызывает", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков 23 сентября попал в расширенный состав сборной России по футболу для участия в октябрьском учебно-тренировочном сборе. Соперники подопечных Валерия Карпина в товарищеских матчах пока не оглашены.
Предыдущий сбор, который прошёл в сентябре, Глушенков пропустил из-за перелома правой кисти. Сборная России тогда сыграла товарищеский матч с командой Вьетнама и выиграла его со счётом 3:0. При этом 25-летний футболист в интервью заявил, что он больше мотивирован тренироваться вместе с бразильскими одноклубниками, чем играть против вьетнамцев.
"Это было, есть и будет". Мостовой поддержал Глушенкова после его слов об игре против Вьетнама
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал слова полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова об игре за сборную России против команды Вьетнама.
Фото: ФК "Зенит"