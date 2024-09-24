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Шалимов: 19-летний Батраков с отрывом заменил Миранчука в "Локомотиве", потрясающая статистика

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Российский тренер Игорь Шалимов оценил игру 19-летнего атакующего полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Перед стартом сезона были опасения по тому, как "Локо" заменит ушедших в другие команды Миранчука, Жемалетдинова и Глушенкова, но сейчас надо сказать, что всё это привело в том числе и к тому, что шанс получил Батраков - и им блестяще воспользовался. Того же Миранчука он заменил, и скажем - заменил с отрывом. Потрясающая статистика", - сказал Шалимов.

Батраков является воспитанником академии "Локомотива", до недавнего времени выступал за вторую команду "железнодорожников". После ухода лидеров красно-зеленых Максима Глушенкова и Антона Миранчука, Батраков стал привлекаться к стартовому составу. В текущем сезоне молодой футболист забил семь голов и сделал пять голевых передач в девяти матчах в рамках Российской Премьер-Лиги.

В последней игре с "Пари НН" в рамках 9-го тура РПЛ 19-летний Батраков принес победу команде, оформив дубль. Трансферная стоимость игрока в период с июня по сентября этого года подскочила с 700 тысяч до 5 миллионов евро. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: "РБ Спорт"

Алексей Батраков Игорь Шалимов Локомотив
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