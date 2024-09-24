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Ледяхов: на данном этапе "Спартак" показывает зрелищный футбол

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Игорь Ледяхов, ранее защищавший цвета красно-белых, высказался о выступлении столичной команды в новом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
"Спартак" в девятом туре РПЛ на своем поле сыграл вничью в дерби с "Динамо". Встреча прошла на "Лукойл-Арене" и завершилась со счетом 2:2.

- На данном этапе "Спартак" показывает зрелищный футбол, набирает очки, в обороне играет хорошо. До матча с "Динамо" красно?белые практически не пропускали. Ничего страшного, что пропустили два гола. Каждый матч - это отдельная история, - цитирует экс-игрока "Спартака" "РБ Спорт".

Коллектив Деяна Станковича в этом сезоне РПЛ в девяти матчах набрал 16 очков, красно-белые идут на пятой строчке в таблице чемпионата. Следующим соперником "Спартака" в чемпионате России станет "Локомотив", матч запланирован на 28 сентября, начало - в 16:30 по столичному времени.

Игорь Ледяхов Спартак
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