"Спартак" в девятом туре РПЛ на своем поле сыграл вничью в дерби с "Динамо". Встреча прошла на "Лукойл-Арене" и завершилась со счетом 2:2.
- На данном этапе "Спартак" показывает зрелищный футбол, набирает очки, в обороне играет хорошо. До матча с "Динамо" красно?белые практически не пропускали. Ничего страшного, что пропустили два гола. Каждый матч - это отдельная история, - цитирует экс-игрока "Спартака" "РБ Спорт".
Коллектив Деяна Станковича в этом сезоне РПЛ в девяти матчах набрал 16 очков, красно-белые идут на пятой строчке в таблице чемпионата. Следующим соперником "Спартака" в чемпионате России станет "Локомотив", матч запланирован на 28 сентября, начало - в 16:30 по столичному времени.
Ледяхов: на данном этапе "Спартак" показывает зрелищный футбол
Игорь Ледяхов, ранее защищавший цвета красно-белых, высказался о выступлении столичной команды в новом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ