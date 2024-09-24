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Экс-игрок "Локомотива" Шишкин заявил, что его приятно удивляет игра Батракова в текущем сезоне

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Роман Шишкин, ранее выступавший за "Локомотив", высказался об игре полузащитника "железнодорожников" Алексея Батракова в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
- Он в этом сезоне, конечно, приятно удивляет. Видно, что тренер и команда ему доверяют. И хочется ему пожелать удачи. Сейчас у Алексея прекрасная серия из голов и результативных передач, но рано или поздно она кончится. А хочется пожелать, чтобы она продлилась как можно дольше, - передает слова бывшего игрока "Локомотива" "РБ Спорт".

19-летний Батраков является воспитанником столичной команды. В текущем сезоне футболист выходил на поле в составе "Локомотива" в девяти матчах, записал на свой счет семь голов и пять ассистов на партнеров.

Контракт Батракова с "железнодорожниками" рассчитан до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в пять миллионов евро.

"Локомотив" в девяти турах набрал 21 очко и занимает третью строчку в таблице. В следующем матче "железнодорожники" на своем поле примут "Спартак", встреча пройдет 28 сентября на "РЖД Арене".

Роман Шишкин Алексей Батраков Локомотив
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