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Игрок "Акрона" Эсковал - о Дзюбе: возрастной игрок тоже может помочь команде за счёт своих сильных сторон

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Защитник "Акрона" Родриго Эсковал высказался об Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"
"У Дзюбы сохраняются все футбольные качества, и неважно, сколько ему лет. На чемпионате Европы играли Пепе и Роналду, оба старше Артёма – и действовали на высоком уровне. Это говорит о том, что возрастной игрок тоже может помочь команде за счёт своих сильных сторон", - цитирует Эсковала Metaratings.

Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Нападающий провел за тольяттинский клуб во всех турнирах три матча и отметился тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.

После 9-ти сыгранных туров команда Заура Тедеева располагается на 11-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 8 набранных очков. В следующем туре тольяттинцы сыграют на выезде с "Ростовом".

Акрон Артем Дзюба
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