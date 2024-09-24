"У Дзюбы сохраняются все футбольные качества, и неважно, сколько ему лет. На чемпионате Европы играли Пепе и Роналду, оба старше Артёма – и действовали на высоком уровне. Это говорит о том, что возрастной игрок тоже может помочь команде за счёт своих сильных сторон", - цитирует Эсковала Metaratings.
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Нападающий провел за тольяттинский клуб во всех турнирах три матча и отметился тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.
После 9-ти сыгранных туров команда Заура Тедеева располагается на 11-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 8 набранных очков. В следующем туре тольяттинцы сыграют на выезде с "Ростовом".
Игрок "Акрона" Эсковал - о Дзюбе: возрастной игрок тоже может помочь команде за счёт своих сильных сторон
Защитник "Акрона" Родриго Эсковал высказался об Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"