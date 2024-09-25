- Я думаю, что против Батракова соперники довольно скоро найдут противоядие в какой-то мере. Но Батраков молодец в свои 19 лет. Совет всем молодым футболистам - вот как надо приходить в команду мастеров играть. "Здесь я главный. Должен играть я и ещё десять, кого поставит тренер". Никому не отдавать место в составе. Вот что делает Батраков. "Мне дайте мяч, я хочу, я буду бить, я бегу, я забиваю, я отдаю". Вот это то, что должен парень делать молодой, выходя из академии, - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
19-летний атакующий полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков в текущем сезоне сыграл за взрослую команду "железнодорожников" в 12 матчах во всех турнирах, записав в них на свой счёт 7 забитых мячей и 5 результативных передач. Батраков дебютировал за первый состав "Локомотива" 31 марта 2024 года.
После 9 сыгранных туров Российской премьер-лиги красно-зелёные набрали 21 очко и занимают в турнирной таблице третье место, уступая лидирующем "Зениту" 2 очка, а находящемуся на второй строчке "Краснодару" - по результатам личной встречи (0:3).
Радимов: Батраков молодец в свои 19 лет, вот как надо приходить в команду мастеров играть! Но скоро найдут противоядие
Экс-главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался об игре 19-летнего полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: РФС