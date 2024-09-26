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Главный тренер молодежной сборной России объяснил спад в игре нападающего "Локомотива" Сергея Пиняева

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Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о нападающем "Локомотива" Сергее Пиняеве.
Фото: ФК "Локомотив"
"На Сергея были возложены большие ожидания. Мы все торопимся, может быть, нам самим надо быть поспокойнее — растёт игрок и растёт. Не забывайте, ему ещё не исполнилось 20 лет. Если мы с коллегами видим талантливого пацана, всегда стараемся не показывать ему это. Сегодня, к сожалению, пытаются выделить их в отдельную группу. Это не всегда идёт во благо", - цитирует Шабарова "Чемпионат".

В текущем сезоне Сергея Пиняев провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 11 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.

На счету Сергея Пиняева 7 матчей за сборную России и один забитый гол. После 9-ти сыгранных туров "железнодорожники" располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на два очка. В 10-м туре РПЛ команда Михаила Галактионова примет на своем поле московский "Спартак", встреча состоится 28-го сентября в 16:30 по московскому времени.

Локомотив Сергей Пиняев Юношеская сборная России
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