- Пьянич - большое приобретение для ЦСКА. Поначалу ему понадобится время, чтобы набрать хорошую форму, учитывая, что в России уже сыграно девять матчей. Он по-прежнему большой профессионал. Думаю, что Пьянич - самый звёздный футболист, который будет играть в России, - цитирует боснийского защитника Metaratings.
Ранее была информация, что Пьянич, ранее выступавший за "Ювентус" и "Барселону", заключит с "армейцами" контракт на один сезон с возможностью продления еще на год. Сообщалось, что футболист уже находится в Москве и проходит медосмотр перед подписанием соглашения с ЦСКА.
Последним клубом Пьянича был "Шарджи" из ОАЭ. В мае футболист сообщил и завершении карьеры в сборной Боснии и Герцеговины.
ЦСКА в этом сезоне в девяти турах набрал 14 очков и располагается на шестой позиции в таблице.
Экс-игрок "Оренбурга" Гойкович: Пьянич - самый звёздный футболист, который будет играть в России
Экс-игрок "Оренбурга" Ренато Гойкович высказался о скором переходе полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.
Фото: ФК "Ювентус"