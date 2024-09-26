"Безусловно, Абаскаль сможет найти команду в Испании после увольнения из "Градады", он получит второй шанс. Думаю, Гильермо не пропадет как тренер. Если он решит продолжить карьеру в России, вернуться в РПЛ - это тоже будет интересно", - цитирует Эспину "РБ Спорт".
Испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" до апреля текущего года. Летом Гильермо Абаскаль получил пост главного тренера испанской "Гранады", которая вылетела из Ла Лиги в Сегунду по итогам прошлого сезона. Под управлением Абаскаля "Гранада" провела 6 матчей, одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и 2 матча проиграла.
В сентябре, менее чем через три месяца после назначения, Гильермо Абаскаль был уволен из "Гранады". После увольнения испанец прилетел в Россию, где посетил матч 9-го тура РПЛ "Спартак" - "Динамо".
Журналист Эспина: Абаскаль сможет найти команду в Испании. Если он захочет вернуться в РПЛ - тоже будет интересно
Испанский журналист Хосе Эспина прокомментировал увольнение экс-наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля из "Гранады".
Фото: официальный сайт "Спартака"