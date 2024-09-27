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Кудряшов: Соболеву можно было получше расстаться со "Спартаком"

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Бывший футболист сборной России по футболу Фёдор Кудряшов поделился своим мнением о переходе нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Футбол - это не только игра, но и заработок. Не знаю всех нюансов, единственное, на месте Саши нужно было сделать этот переход не таким громким. Я думаю, что в его руках было все, можно было получше расстаться со "Спартаком". Мы помним матч, когда футболисты "Зенита" и "Спартака" подрались, нужно обдумывать свои шаги на поле заранее, мыслить более стратегически", - приводит слова Кудряшова ТАСС.

Александр Соболев стал игроком петербургского "Зенита" 30 августа 2024 года. По информации СМИ, сине-бело-голубые заплатили московского "Спартаку" за переход 27-летнего футболиста 10 млн евро. Контракт между форвардом и действующими чемпионами России заключён по схеме "3+1".

Последние 4,5 года Александр Соболев выступал в составе московского "Спартака". В ноябре 2022 года нападающий принял участие в массовой драке игроков "Зенита" и "Спартака" после окончания основного времени в матче группового этапа Кубка России, который завершился со счётом 0:0.

Спартак Федор Кудряшов Александр Соболев Зенит
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