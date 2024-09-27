"Мне сразу в нем понравилось то, что он мужчина, человек, который очень хорошо относится к своим родителям. Артем часто говорит о своем отце. Благодарен его родителям за то, что у них есть такой сын. Человек привнес много положительного в "Акрон". И в плане игры, и в плане эмоций. Он и шутками может разрядить атмосферу, и простым правильным словом настроить молодежь. Это здорово! Артем все делает от чистого сердца", - приводит слова Тедеева "СЭ".
Артём Дзюба стал игроком тольяттинского "Акрона" 12 сентября. 36-летний футболист, который всё лето пребывал в статусе свободного агента, подписал с клубом из Самарской области однолетний контракт. После перехода нападающий принял участие в 3 матчах, в которых отметился тремя результативными передачами.
После девяти туров "Акрон" с 8-ю очками занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/25. В десятом туре тольяттинский клуб 28 сентября на выезде сыграет против "Ростова". Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
Тедеев: Дзюба привнес много положительного в "Акрон"
Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заур Тедеев рассказал, чем ему понравился новичок команды нападающий Артём Дзюба.
Фото: ФК "Акрон"