"Джикия не тренировался 3 месяца, а до этого не играл целый год, но сейчас набирает форму и где?то даже превосходит мои ожидания. Скоро он сможет сыграть. Конечно, отпечаток накладывает его позиция. Будь он нападающим или полузащитником, я бы дал ему уже 30–15 минут, но центр обороны такого не терпит. Возможно, он уже получит шанс сыграть в матче с "Краснодаром". Повторюсь, он превосходит мои ожидания", - сказал Артига в эфире программы "Все на Матч!" на телеканале "Матч ТВ".
Подмосковные "Химки" 13 сентября объявили о подписании контракта с 30-летним центральным защитником Георгием Джикией. Контракт заключён по схеме "1+1". До сих пор футболист был включен в заявку "Химок" на матч 9-го тура РПЛ с "Оренбургом", но остался в запасе.
Джикия всё лето пребывал в статусе свободного агента после того, как по завершению прошлого сезона истёк срок действия его контракта с московским "Спартаком".
После девяти туров "Химки" с 7-ю очками занимают четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. В 10-м туре РПЛ "Химки" 29 сентября на выезде сыграют с "Крыльями Советов".
Тренер "Химок" Артига рассказал, когда Джикия может дебютировать за команду
Главный тренер подмосковных "Химок" Франк Артига рассказал о том, когда защитник Георгий Джикия может дебютировать за команду.
Фото: ФК "Химки"