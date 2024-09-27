Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
16:30
Нижний НовгородНе начат
Факел
19:00
РубинНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Милан
21:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
21:30
БохумНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осер
20:00
БрестНе начат
ПСЖ
22:00
РеннНе начат

Экс-игрок "Рубина" Навас: обидно, что СВО привела к тому, что все легионеры покинули клуб

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший защитник "Рубина" Сесар Навас выразил сожаление об уходе иностранных игроков из клуба в 2022 году.
Фото: ФК "Рубин"
"Очень обидно, что СВО привела к тому, что все легионеры покинули клуб и команда осталась без лидеров. Мы стремились привлекать молодых легионеров с большим потенциалом роста, команда находилась на подъёме. Но они все ушли, и клуб остался без качественных, ведущих игроков", - сказал Навас.

Сесару Навасу сейчас 44 года, за казанский клуб воспитанник "Реал Мадрида" выступал с 2009 по 2015 и 2017 по 2018 год. После завершения профессиональной карьеры Навас работал в структуре "Рубина", возглавляя селекционный отдел. В составе "Рубина" защитник становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В 2022 году УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы от участия в Лиге чемпионов и других европейских турнирах, запрет действует до сих пор. Под ограничения попала также национальная команда.

Источник: Metaratings

Сесар Навас Рубин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится