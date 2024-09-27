"Очень обидно, что СВО привела к тому, что все легионеры покинули клуб и команда осталась без лидеров. Мы стремились привлекать молодых легионеров с большим потенциалом роста, команда находилась на подъёме. Но они все ушли, и клуб остался без качественных, ведущих игроков", - сказал Навас.
Сесару Навасу сейчас 44 года, за казанский клуб воспитанник "Реал Мадрида" выступал с 2009 по 2015 и 2017 по 2018 год. После завершения профессиональной карьеры Навас работал в структуре "Рубина", возглавляя селекционный отдел. В составе "Рубина" защитник становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
В 2022 году УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы от участия в Лиге чемпионов и других европейских турнирах, запрет действует до сих пор. Под ограничения попала также национальная команда.
Источник: Metaratings
Экс-игрок "Рубина" Навас: обидно, что СВО привела к тому, что все легионеры покинули клуб
Бывший защитник "Рубина" Сесар Навас выразил сожаление об уходе иностранных игроков из клуба в 2022 году.
Фото: ФК "Рубин"