"Глушенков, как я понимаю, уже близок к оптимальным кондициям, и если это так, тогда, я думаю, он выйдет в стартовом составе. И тогда Кассьерра уже будет играть как наконечник, а Соболев, наверное, все-таки присядет", - сказал Кечинов.
Встреча двух лидеров чемпионата "Краснодара" и "Зенит" состоится в эту субботу, 28 сентября, на домашнем стадионе "быков". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, матч обслужит судейская бригада во главе Алексея Сухого, на VAR будут работать Артём Чистяков и Евгений Буланов.
В турнирной таблице команды разделяют всего два очка, петербуржцы с 23-ю набранными баллами идут на первом месте, "быки" набрали 21 очков и занимают вторую строчку.
Источник: "РБ Спорт"
Кечинов - о старте "Зенита" на матч с "Краснодаром": думаю, Глушенков выйдет, Соболев, наверное, все-таки присядет
Бывший нападающий "Спартака" Валерий Кечинов предположил, кто выйдет в атаке "Зенита" на матч 10-го тура РПЛ против "Краснодара".
Фото: ФК "Зенит"