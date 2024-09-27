"Мой секрет в команде. Меня ребята поддерживают, мы выступаем единым целым. Без моих партнеров у меня бы ничего не получилось. Ни с "ПАРИ НН", ни с "Оренбургом", ни в других матчах. А еще без тренерского штаба, медицинского штаба, персонала", - сказал Батраков.
Алексей Батраков является воспитанником академии московского "Локомотива", в начале текущего сезона 19-летний футболист стал попадать в стартовый состав, за девять матчей в Российской Премьер-Лиги Батраков забил семь голов и пять раз ассистировал своим партнёрам по команде. В последней игре с "Пари НН" (3:1) вундеркинд "железнодорожников" оформил дубль и помог команде одержать победу.
Московский "Локомотив" после девяти туров занимает третье место в таблице, набрав 21 очко. В 10-м туре красно-зеленые примут на своем поле московский "Спартак", встреча пройдет в эту субботу, 28 сентября, начало - в 16:30 по московскому времени.
Источник: "Всё про спорт"
Батраков - о "7+5" в 9 матчах РПЛ: без моих партнеров у меня бы ничего не получилось
19-летний полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков рассказал о секрете своей высокой результативности в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"