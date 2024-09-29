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Источник: "Оренбург" уволит Деоргасию при отсутствии побед в ближайших трёх матчах

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По информации СМИ, руководство "Оренбурга" уволит главного тренера команды Давида Деоргасию при отсутствии побед в ближайших трёх матчах.
Фото: ФК "Оренбург"
27 сентября "Оренбург" у себя дома в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 проиграл нижегородскому "Пари НН". После дести матчей уральцы набрали 7 очков, с которыми они располагаются на тринадцатой строчке чемпионата России.

В ближайших трёх матчах "Оренбург" встретится с московским "Локомотивом" (1 октября в гостях в 5-м туре Кубка России), с петербургским "Зенитом" (5 октября в гостях в 11-м туре РПЛ) и с самарскими "Крыльями Советов" (20 октября дома в 12-м туре РПЛ).

Давид Деограсия возглавляет "Оренбург" с августа 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне с 31-м очком заняла двенадцатое место.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

Давид Деограсия Оренбург
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