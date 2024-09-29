- После ухода Абаскаля в "Спартаке" мало что изменилось, глобальных улучшений я не увидел. Пришел амбициозный тренер Станкович, но результата нет, - цитирует Радченко "Матч ТВ".
Сербский тренер Деян Станкович возглавил столичную команду перед началом сезона, подписав с клубом двухлетнее соглашение.
Под его руководством "Спартак" провел в РПЛ 10 матчей, одержал четыре победы и четыре раза сыграл вничью, в двух матчах красно-белые уступили. "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
В следующем туре "Спартак" дома примет "Ростов", матч пройдет 5 октября, старт игры запланирован на 19:00 мск.
Радченко: в "Спартак" пришел амбициозный тренер, но результата нет
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Радченко высказался о выступлении красно-белых в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ