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Радченко: в "Спартак" пришел амбициозный тренер, но результата нет

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Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Радченко высказался о выступлении красно-белых в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- После ухода Абаскаля в "Спартаке" мало что изменилось, глобальных улучшений я не увидел. Пришел амбициозный тренер Станкович, но результата нет, - цитирует Радченко "Матч ТВ".

Сербский тренер Деян Станкович возглавил столичную команду перед началом сезона, подписав с клубом двухлетнее соглашение.

Под его руководством "Спартак" провел в РПЛ 10 матчей, одержал четыре победы и четыре раза сыграл вничью, в двух матчах красно-белые уступили. "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре "Спартак" дома примет "Ростов", матч пройдет 5 октября, старт игры запланирован на 19:00 мск.

Дмитрий Радченко Деян Станкович Гильермо Абаскаль Спартак
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