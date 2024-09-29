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Защитник "Ахмата" Шатара: внутри команды мы чувствуем себя очень тяжело

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Защитник "Ахмата" Милош Шатара прокомментировал результаты команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Ахмат"
- Надо поговорить с руководством и тренерским штабом, изменять серию из 10 матчей без побед. Внутри команды мы чувствуем себя очень тяжело. Конечно, мы пытаемся говорить и подбадривать друг друга, чтобы выигрывать.

"Ахмат" занимает последнее 16-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, находясь в зоне прямого вылета. На счету грозненской команды 6 набранных очков в 10 сыгранных матчах. В активе "Ахмата" нет пока ни одной победы в текущем чемпионате России. Шесть раз грозненцы сыграли вничью и четырежды проиграли.

В следующем туре "Ахмат" встретится в Казани с "Рубином". Игра состоится в субботу, 5 октября.

Источник: "Чемпионат"

Ахмат
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