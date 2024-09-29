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Защитник махачкалинского "Динамо" Пальцев: спросите у судей, как правильно в футбол надо играть

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Защитник "Динамо" Махачкала Валентин Пальцев прокомментировал работу арбитров в матче 10-го тура РПЛ против московского "Динамо" (0:1).
Фото: кадр из трансляции "Матч Премьер"
"Что могу сказать по отмене пенальти в начале первого тайма и удару мне в пах? Комментировать ничего не буду. Спросите лучше у судей, как правильно в футбол надо играть", - цитирует Пальцева "Матч ТВ".

Махачкалинское и московское "Динамо" завершали программу 10-го тура российской Премьер-лиги очным матчем на "Анжи-Арене" а Каспийске. Встречу обслуживала судейская бригада Сергея Чебана. Игра закончилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Махачкалинцы с 10 набранными очками занимают на данный момент 12-е место в турнирной таблице. Отметим, что команда не выигрывает в чемпионате России уже на протяжении трех туров подряд.

Валентин Пальцев Динамо Мх Динамо
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