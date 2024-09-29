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Личка: любой команде, которая будет играть в Каспийске, будет нелегко набирать очки

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Наставник московского "Динамо" Марцел Личка поделился эмоциями после победы в матче десятого тура РПЛ над махачкалинским "Динамо" (1:0).
Фото: ФК "Динамо"
"Любой команде, которая будет играть здесь, будет нелегко набирать очки. Нам удалось взять три очка. Я очень рад, что нам удалось справиться в верховой борьбе", - приводит слова Лички "Матч ТВ".

В воскресенье, 29 сентября, состоялся матч 10-го тура российской Премьер-лиги между махачкалинским и московским "Динамо". Игра проходила в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена" и закончилась минимальной победой команды Марцела Лички со счетом 1:0. Победный гол на 20-й минуте забил форвард Муми Нгамале.

Благодаря этой победе бело-голубые набрали 20 очков. На данный момент столичная команда занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей тройки на 3 балла.

Марцел Личка Динамо Динамо Мх
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