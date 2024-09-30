Напомним, 15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России "армейцы" по пенальти проиграли петербургской команде и не смогли выйти в Суперфинал турнира.
В стартовом составе "армейцев" на эту игру вышел вратарь Владислав Тороп, который ближе к концу первого тайма получил тяжелую травму головы и был заменен. Вместо него вышел не Игорь Акинфеев, а молодой вратарь Владимир Шайхутдинов.
- У Игоря была травма, четыре дня до второй игры в Питере лечился. Тороп выдал отличную игру, поэтому перед кубковым матчем мы были в нем уверены. Мы понимали, что во втором матче Игорь тоже не сыграет, но его присутствие на скамейке должно было приободрить ребят, потому что он не только капитан, но и настоящая легенда, - цитирует Фоменко Sport24.
Основное время полуфинального матча Кубка страны завершилось вничью (0:0), а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки "Зенита" (5:4). Шайхутдинов не отразил ни одного удара "с точки".
В текущем сезоне 38-летний Акинфеев провел в РПЛ 10 матчей и пропустил восемь голов, в пяти встречах голкипер сохранил свои ворота "сухими".
Экс-тренер ЦСКА Фоменко объяснил, почему Акинфеев не вышел на поле в матче с "Зенитом" в полуфинале Кубка России
Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко рассказал, почему вратарь команды Игорь Акинфеев не сыграл в матче 1/2 финала Кубка России с "Зенитом".
Фото: ПФК ЦСКА