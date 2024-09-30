"Если поставить футболистов "Локомотива" и игроков "Спартака" и дать пробежать им на скорость стометровку, то "Спартак" остановился бы на середине поля, когда "Локо" уже бы финишировал. Настолько команда быстрее и моложе. Оставить один на один Денисова с Пиняевым — убожество. В "Спартаке" играют тихоходы. Почему? Вот так работает служба, которая берет таких игроков", - сказал Ловчев в эфире программы "Громко" на телеканале "Матч ТВ".
Матч между московскими командами "Локомотив" и "Спартак" прошёл 28 сентября на стадионе "РЖД Арена" в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу "железнодорожников".
После этой игры "Локомотив" набрал 24 очка и разделяет первое место с "Краснодаром". У "Спартака" в активе осталось 16 очков, с которыми красно-белые в турнирной таблице чемпионата России расположились на шестой строчке.
В следующем туре "Спартак" на своём поле 5 октября примет "Ростов", а "Локомотив" 6 октября ожидает игра против "Крыльев Советов".
Ловчев: оставить один на один Денисова с Пиняевым — убожество
Бывший игрок сборной СССР по футболу Евгений Ловчев подверг критике игру футболистов московского "Спартака" в матче 10-го тура РПЛ с московским "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"