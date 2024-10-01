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Пименов: "Локомотив" показывает впечатляющий футбол и заслуженно идёт в двойке лидеров РПЛ

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Бывший нападающий "Локомотива" Руслан Пименов прокомментировал последние результаты "Локомотива" в Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" сейчас никому не подходит стилистически. Он играет в свой футбол: быстрый, яркий. Команда показывает очень впечатляющий футбол и заслуженно идёт в двойке. Станкович хотел, наверное, лишить "Локомотив" козырей и поэтому поменял состав. Он не угадал, "Локомотив" выглядел мощнее и заслуженно победил", - сказал Пименов.

После 10 туров "Локомотив" идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Михаила Галактионова 24 очка, столько же у находящегося на первом месте "Краснодара". Предыдущий лидер "Зенит" упустил первую строчку, проиграв в гостях "быкам" (0:2). В последней игре чемпионата "железнодорожники" обыграли московский "Спартак" со счетом 3:1, дублем отметился крайний защитник Илья Самошников, ещё один забитый мяч на счету форварда Дмитрия Воробьёва.

В 11-м туре РПЛ московский "Локомотив" примет на своем поле самарские "Крылья Советов", встреча пройдет 6 октября на стадионе "РЖД Арена". Напомним, в прошлом сезоне красно-зеленые заняли четвертое место, отстав от чемпиона на четыре очка.

Источник: "Матч ТВ"

Руслан Пименов Локомотив
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