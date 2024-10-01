"У "Краснодара" есть победы, а это самое главное. Но как это может быть сенсацией? Они в том сезоне до последнего боролись за первое место. С чего вдруг должны были сдать? Команда осталась практически такой же. С их точки зрения ещё и усилились. Их результаты - нормальная история", - сказал Широков.
После 10 туров "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка, столько же у "Локомотива". В последней игре "быки" обыграли дома петербургский "Зенит" со счетом 2:0, голами отметились нападающие Джон Кордоба и Федор Смолов. Домашняя победа позволила краснодарской команде подняться на лидирующую позицию, а "Зенит" с 23-мя баллами опустился на третью строчку.
В следующем 11-м туре "Краснодар" примет на своем поле подмосковные "Химки", встреча состоится 6 октября, начало - в 19:00 по московскому времени. Напомним, в прошлом сезоне краснодарцы впервые в истории клуба заняли второе место, в последнем 30-м туре одержав победу над московским "Динамо" (1:0).
Источник: "Чемпионат"
Широков: результаты "Краснодара" - нормальная история. В прошлом сезоне они до последнего боролись за чемпионство
Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Роман Широков прокомментировал лидерство "Краснодара" в Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"