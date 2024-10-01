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Экс-игрок "Краснодара" Вандерсон: "Зенит" определенно сильнее всех российских команд, у клуба есть деньги

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Бывший нападающий "Краснодара" Вандерсон высказался о преимуществе "Зенита" над другими клубами РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" определенно сильнее всех российских команд. Он уже шесть раз подряд выиграл золото. Клуб здорово работает! У них хорошая инфраструктура. Ну и есть деньги, что, наверное, важнее. В прошлом сезоне хорошие шансы на чемпионство были как у "Краснодара", так и у "Динамо". Но "Зенит" очень силен", - сказал Вандерсон.

Напомним, в прошлом сезоне "Краснодар", "Динамо" и "Зенит" до последнего тура боролись за чемпионство. В решающих играх петербургский клуб одержал волевую победу и завоевал золотые медали в шестой раз подряд. Краснодарская команда нанесла поражение динамовцам и в итоге стала второй в итоговой таблице РПЛ, бело-голубые заняли третье место.

В текущем сезоне после 10 туров петербургский "Зенит" занимает третью строчку, набрав 23 очка, "Краснодар" и московский "Локомотив" лидируют в российском чемпионате, обе команды набрали по 24 балла.

Источник: "Спорт Экспресс"

Масиэл Вандерсон Краснодар Зенит
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