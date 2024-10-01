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Широков: не думаю, что "Кузьмичи" плохо относятся к Соболеву, но "Вираж" никогда его не примет

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Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Роман Широков поделился своим мнением об отношении болельщиков сине-бело-голубых к нападающему Александру Соболеву.
Фото: ФК "Зенит"
"Если применительно к "Виражу", то никогда не примут. Если говорить про простых болельщиков, так называемых "Кузьмичей", будет играть и забивать стабильно — будет другое отношение. Не думаю, что к нему какое-то плохое отношение", - приводит слова Широкова "Чемпионат".

Нападающий Александр Соболев в августе 2024 года перешёл из московского "Спартака" в петербургский "Зенит". После своего перехода 27-летний форвард принял участие в 4 матчах, в которых отдал 1 голевую передачу.

"Зенит" после домашней игры 4-го тура Кубка России с казанским "Рубином" был оштрафован КДК РФС в связи с оскорбительными кричалками петербургских фанатов, адресованными Александру Соболеву.

2 октября "Зенит" в матче 5-го тура Кубка России на своём поле примет тольяттинский "Акрон". Начало матча запланировано на 21:15 по московскому времени.

Роман Широков Зенит Александр Соболев
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