"Матч будет сложным для "Спартака". Не ясно, как команда отойдет после тяжелого поражения от "Локомотива". А "Динамо" наоборот вытащило трудный выездной матч с махачкалинскими одноклубниками. Но "Спартак" — это непредсказуемая команда. Она способна и порадовать своих болельщиков. Тем более, мы сейчас не можем сказать, что красно-белые прямо слабее "Динамо", - цитирует Деменко "Евро-Футбол".
Сегодня, 2-го октября, "Спартак" сыграет на выезде с московским "Динамо" в 5-м туре группового этапа Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. После 4-х сыгранных туров красно-белые лидируют в группе A с 9-ю набранными очками, бело-голубые располагаются на второй строчке и имеют в своем активе 8 очков.
После 10-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 16-ю очками. Московское "Динамо" занимает 4-ую строчку с 20-ю набранными очками. В матче 9-го тура чемпионата России красно-белые на своем поле сыграли вничью с бело-голубыми - 2:2.
Деменко: матч с "Динамо" будет сложным для "Спартака"
Экс-игрок "Краснодара" Максим Деменко высказался о предстоящем матче Кубка России между "Динамо" и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"