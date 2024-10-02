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Гендир "Пари НН": мы особо не сожалем о вылете из Кубка России, теперь сконцентрируемся на чемпионате

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о результатах команды в Кубке России.
Фото: ФК "Пари НН"
"Мы особо не сожалеем. Кубок для нас хоть и важен в плане участия, мы смотрим там молодых футболистов, вводим в активную практику второй состав, но при наших скромных ресурсах мы делаем основной упор на чемпионат России. Особо сожалеть, что мы вылетели из кубка, можно исходя из финансовой составляющей. Теперь ребята сконцентрируются на чемпионате", - цитирует Мелик-Гусейнова "Матч ТВ".

Вчера, 1-го октября, "Пари НН" на своем поле уступил московскому ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Кубка России со счетом 0:2, забитыми мячами отличились Кристиян Бистрович и Кирилл Глебов. После 5-ти сыгранных туров нижегородцы лишились математических шансов на выход в плей-офф турнира - команда Саши Илича имеет в своем активе одно набранное очко.

После 10-ти сыгранных туров нижегородцы располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 10-ю набранными очками в своем активе. В субботу, 5-го октября, "Пари НН" сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в 11-м туре чемпионата России.

Нижний Новгород Давид Мелик-Гусейнов Кубок России
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