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Романцев: вряд ли Соболев рассчитывал, что его встретят с распростертыми объятиями

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Олег Романцев, в прошлом главный тренер "Спартака" и сборной России, высказался о переходе Александра Соболева в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
- Вряд ли Соболев рассчитывал, что его встретят с распростертыми объятиями. Соболеву придется пройти жесткую проверку, сомнений не вызывает. Это был его выбор, - передает слова Романцева "СЭ".

Напомним, "Зенит" приобрел 27-летнего форварда минувшим летом у "Спартака" за 10 миллионов евро. Контракт с игроком подписан на три сезона. На счету Соболева четыре игры за "Зенит" во всех турнирах и одна голевая передача.

"Зенит" в текущем сезоне РПЛ набрал 23 балла и занимает третье место в турнирной таблице.

Олег Романцев Александр Соболев Спартак Зенит
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