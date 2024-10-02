- Вряд ли Соболев рассчитывал, что его встретят с распростертыми объятиями. Соболеву придется пройти жесткую проверку, сомнений не вызывает. Это был его выбор, - передает слова Романцева "СЭ".
Напомним, "Зенит" приобрел 27-летнего форварда минувшим летом у "Спартака" за 10 миллионов евро. Контракт с игроком подписан на три сезона. На счету Соболева четыре игры за "Зенит" во всех турнирах и одна голевая передача.
"Зенит" в текущем сезоне РПЛ набрал 23 балла и занимает третье место в турнирной таблице.
Романцев: вряд ли Соболев рассчитывал, что его встретят с распростертыми объятиями
Олег Романцев, в прошлом главный тренер "Спартака" и сборной России, высказался о переходе Александра Соболева в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"