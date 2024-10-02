"Артём - один из лидеров команды. От него в большей степени зависит, как команда действует в атаке. Насколько он готов и мотивирован? Понятно, что для него матч с "Зенитом" принципиальный, есть интрига. Он захочет это доказать", - сказал Кирьяков.
Артем Дзюба подписал контракт с тольяттинским "Акроном" в сентябре, соглашение рассчитано на один сезон. В первых четырех играх за свой новый клуб 36-летний форвард забил один гол и сделал три голевые передачи. "Акрон" в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграет в гостях с петербургским "Зенитом", встреча пройдет 2 октября, начало - в 21:15 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат"
Кирьяков: для Дзюбы матч с "Зенитом" принципиальный, он захочет это доказать
Российский тренер Сергей Кирьяков высказался об участии нападающего "Акрона" Артема Дзюбы в кубковом матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Акрон"