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Кирьяков: для Дзюбы матч с "Зенитом" принципиальный, он захочет это доказать

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Российский тренер Сергей Кирьяков высказался об участии нападающего "Акрона" Артема Дзюбы в кубковом матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Акрон"
"Артём - один из лидеров команды. От него в большей степени зависит, как команда действует в атаке. Насколько он готов и мотивирован? Понятно, что для него матч с "Зенитом" принципиальный, есть интрига. Он захочет это доказать", - сказал Кирьяков.

Артем Дзюба подписал контракт с тольяттинским "Акроном" в сентябре, соглашение рассчитано на один сезон. В первых четырех играх за свой новый клуб 36-летний форвард забил один гол и сделал три голевые передачи. "Акрон" в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграет в гостях с петербургским "Зенитом", встреча пройдет 2 октября, начало - в 21:15 по московскому времени.

Источник: "Чемпионат"

Сергей Кирьяков Артем Дзюба Зенит Акрон
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