"Сейчас лучше всех играет в России "Локомотив", потому что делает ставку на своих. Я очень этому рад. Я, честно говоря, не очень верил в главного тренера "Локомотива" - Галактионова, а он доказал, что я не прав. И то, что он перешел на воспитанников клуба, на россиян - это самое правильное направление для развития клуба", - сказал Валерий Овчинников.
Московский "Локомотив" после 10 туров занимает второе место в чемпионате, набрав 24 очка, столько же у лидера "Краснодара". Петербургский "Зенит" после недавнего поражения "быкам" (0:2) сместился с первой позиции на третью, в активе сине-бело-голубых 23 набранных балла.
В 11-м туре "железнодорожники" примут на своем поле самарские "Крылья Советов", встреча пройдет 6 октября, начало - в 16:30 по московскому времени. В тот же день "Краснодар" проведет домашний матч с подмосковными "Химками", "Зенит" 5 августа дома встретится с "Оренбургом".
Источник: "РБ Спорт"
Овчинников: сейчас лучше всех играет в России "Локомотив", потому что делает ставку на своих
Российский тренер Валерий Овчинников выделил игру московского "Локомотива" на фоне остальных клубов Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"