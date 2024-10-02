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Экс-арбитр ФИФА Николаев - о назначении пенальти в ворота "Динамо": абсолютно правильное решение

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Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил решение главного судьи матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 между московскими "Динамо" и "Спартаком" Виталия Мешкова назначить пенальти в ворота бело-голубых.
Фото: скриншот с трансляции эфира телеканала "Матч ТВ"
"Первое впечатление — мяч попал в левую руку, которая была прижата к телу. Повтор убеждает в том, что рука была отставлена, и именно в правую руку попадает мяч. Это классический момент для вмешательства VAR. Абсолютно правильное решение, Виталий Мешков практически сразу, посмотрев эпизод, принял правильное решение назначить 11?метровый удар", - приводит слова Николаева "Матч ТВ".

Московские команды "Динамо" и "Спартак" 2 октября встречаются друг с другом в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25. На 10-й минуте встречи главный судья матча Виталий Мешков назначил пенальти в ворота бело-голубых за игру Маричалем рукой в своей штрафной площади. Одиннадцатиметровый успешно реализовал атакующий полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко.

На момент написания данной новости в матче на 65-й минуте со счётом 2:1 ведёт московское "Динамо".

Алексей Николаев Виталий Мешков Динамо Спартак Кубок России
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