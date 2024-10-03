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Тренер "Динамо" (Махачкала) Биджиев: ребята - молодцы, что отыгрались со счета 0:3, но могли забить и больше

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Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с самарскими "Крыльями Советов" (3:3, пен. 3:5)
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"К сожалению, мы провели два разных тайма. В первом тайме допустили очень много грубых ошибок и позволили сопернику забить три мяча, но у них были еще моменты. Второй тайм прошел совершенно по?другому. Провели определенные замены, что?то корректировали, игра пошла по нашему сценарию. Ребята - молодцы, что со счета 3:0 закончили 3:3, хотя могли забить и больше", - приводит слова Биджиева "Матч ТВ".

Махачкалинское "Динамо" 2 октября в Самаре в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 встречалось с местными "Крыльями Советов". За 90 минут команды не выявили сильнейшего (счёт 3:3). В серии послематчевых пенальти более точными оказались футболисты "Крыльев Советов" (5:3).

После этого матча в активе у "Динамо" стало 8 очков. Такое же количество очков и у московских динамовцев, но они опережают подопечных Биджиева в турнирной таблице за счёт результатов их личных встреч. В 6-м туре дагестанский клуб 22 октября на своём поле примет московский "Спартак", который уже гарантировал себе первое место в группе А.

Хасанби Биджиев Динамо Мх Крылья Советов Кубок России
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