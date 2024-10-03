"Главной задачей было то, чтобы футболисты наконец?то ощутили, что они все могут и они сильные. Неважно, какой состав выходит. Уверен, что ребята ощущают себя по-другому. Мы понимаем теперь, кто у нас на каких позициях способен играть. Очень важная и нужная победа", - приводит слова Ташуева "Матч ТВ".
"Ахмат" 2 октября на своём домашнем стадионе в Грозном в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 принимал "Краснодар". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Благодаря этой победе "Ахмат" набрал 9 очков и сравнялся по этому показателю с "Краснодаром". Но грозненцы опережают "быков" в турнирной таблице за счёт результатов их личных встреч (во 2-м туре победил "Краснодар", но только со счётом 1:0) и после пяти туров занимают второе место в группе С.
В 6-м туре "Ахмат" 22 октября на выезде сыграет против московского ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Тренер "Ахмата" Ташуев: ребята после победы над "Краснодаром" ощущают себя по-другому
Главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал победу своей команды над "Краснодаром" в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 (3:0).
Фото: ФК "Ахмат"