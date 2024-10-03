— Вы бы приняли предложение возглавить "Оренбург"?
— Да. Я бы поговорил с этим клубом, чтобы понять ситуацию и цели, которые они ставят, - цитирует Карреру Sport24.
Сегодня, 3-го октября, "Оренбург" объявил об отставке с поста главного тренера Давида Деограсии после поражения от московского "Локомотива" со счетом 1:2 в 5-м туре группового этапа Кубка России. Оренбуржцы потеряли все шансы на выход в плей-офф турнира. После 10-ти сыгранных туров клуб располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 7-ю набранными очками.
В следующем туре оренбуржцы сыграют на выезде с петербургским "Зенитом". Сообщалось, что основным кандидатом на пост главного тренера "Оренбурга" является Владимир Слишкович, ранее работавший в московском "Спартаке". По информации СМИ, босниец может подписать контракт на два года, сделка близка к завершению.
Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера готов возглавить "Оренбург"
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера готов поработать в "Оренбурге".
Фото: ФК "Спартак"