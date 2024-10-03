"Я не знаю кто такой Слишкович. Я уже говорил по поводу иностранцев (смеется). Посмотрите на турнирную таблицу. Первое место занимает "Краснодар" с российским тренером, второе место — "Локомотив" с российским тренером, третье — "Зенит" с российским тренером. Вот и все", - цитирует Юрана "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Слишкович, ранее работавший в московском "Спартаке", в ближайшее время может возглавить "Оренбург". Напомним, что сегодня, 3-го октября, оренбуржцы объявили об отставке Давида Деограсии с поста главного тренера. После 10-ти сыгранных туров команда располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 7-ю набранными очками в своем активе.
На протяжении последних шести лет бессменным чемпионом России является петербургский "Зенит", который возглавляет российский специалист Сергей Семак.
Юран: я не знаю кто такой Слишкович, в топ-3 РПЛ входят команды с российскими тренерами
Российский тренер Сергей Юран высказался об экс-тренере "Спартака" Владимире Слишковиче.
Фото: ФК "Спартак"