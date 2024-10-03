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Мостовой: приведу "Оренбург" к небывалым успехам, если выберут меня

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой выразил желание возглавить "Оренбург".
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Соглашусь ли возглавить "Оренбург"? Посмотрим. Пусть "Оренбург" обращается - тогда поговорим. Думаю, приведу клуб к небывалым успехам, если выберут меня", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

3-го октября "Оренбург" объявил об увольнении испанского главного тренера Давида Деограсии. Безвыигрышная серия команды во всех турнирах под его руководством составляет 14 матчей. В РПЛ "Оренбург" располагается на 14-м месте с 7-ю очками в 10-ти матчах.

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в ближайшее время должен пройти стажировку у главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича.

Александр Мостовой Оренбург Давид Деограсия
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