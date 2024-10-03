"Соглашусь ли возглавить "Оренбург"? Посмотрим. Пусть "Оренбург" обращается - тогда поговорим. Думаю, приведу клуб к небывалым успехам, если выберут меня", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
3-го октября "Оренбург" объявил об увольнении испанского главного тренера Давида Деограсии. Безвыигрышная серия команды во всех турнирах под его руководством составляет 14 матчей. В РПЛ "Оренбург" располагается на 14-м месте с 7-ю очками в 10-ти матчах.
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в ближайшее время должен пройти стажировку у главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича.
Мостовой: приведу "Оренбург" к небывалым успехам, если выберут меня
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой выразил желание возглавить "Оренбург".
Фото: официальный сайт "Спартака"