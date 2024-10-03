Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Маккаби Тель-Авив
19:45
МидтьюлландНе начат
РФШ
19:45
ГалатасарайНе начат
Реал Сосьедад
19:45
АндерлехтНе начат
Славия
19:45
АяксНе начат
Олимпиакос
19:45
БрагаНе начат
Ференцварош
19:45
ТоттенхэмНе начат
Хоффенхайм
19:45
Динамо КиевНе начат
Карабах
19:45
МальмёНе начат
Лацио
19:45
НиццаНе начат
Порту
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Виктория П
22:00
ЛудогорецНе начат
ПАОК
22:00
ФКСБНе начат
Бешикташ
22:00
АйнтрахтНе начат
Юнион
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Эльфсборг
22:00
РомаНе начат
Твенте
22:00
ФенербахчеНе начат
Атлетик
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Рейнджерс
22:00
ЛионНе начат

Лига конференций УЕФА

Ноа
19:45
Млада БолеславНе начат
Серкль Брюгге
19:45
Санкт-ГалленНе начат
Мольде
19:45
ЛарнНе начат
Динамо Минск
19:45
ХартсНе начат
Хайденхайм
19:45
ОлимпияНе начат
Астана
19:45
ТСЦ Бачка-ТополаНе начат
Омония
19:45
ВикингурНе начат
Легия
19:45
БетисНе начат
Лугано
22:00
ХИКНе начат
Фиорентина
22:00
ТНСНе начат
ЛАСК
22:00
ЮргорденНе начат
Шэмрок Роверс
22:00
АПОЭЛНе начат
Копенгаген
22:00
ЯгеллонияНе начат
Борац
22:00
ПанатинаикосНе начат
Челси
22:00
ГентНе начат
Петрокуб
22:00
ПафосНе начат

Борис Игнатьев: сыграть со сборной легионеров РПЛ - как вариант, посмотреть на россиян на фоне Вендела и Клаудиньо

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский тренер Борис Игнатьев предположил, с кем могла бы сыграть сборная России во время октябрьского тренировочного сбора.
Фото: официальный сайт РФС
"Сыграть матч со сборной легионеров РПЛ - как вариант, чтобы посмотреть на россиян на фоне лучших в нашем чемпионате: Вендела, Клаудиньо. Это поможет понять, хуже или лучше наши футболисты. Наверное, у болельщиков будет заинтересованность", - заявил Игнатьев.

Сборная России проведет тренировочный сбор в октябре 2024-го года. Ранее сообщалось, что сбор может не состояться, если РФС не сможет найти для национальной команды соперников на товарищеские матчи. По данным СМИ, от игры со сборной России в октябре отказалась сборная Пакистана.

Всего в 2024-м году сборная России провела три товарищеские встречи: против Сербии (4:0), Белоруссии (4:0) и Вьетнама (3:0).

Источник: "Чемпионат"

Борис Игнатьев Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится