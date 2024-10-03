"Сыграть матч со сборной легионеров РПЛ - как вариант, чтобы посмотреть на россиян на фоне лучших в нашем чемпионате: Вендела, Клаудиньо. Это поможет понять, хуже или лучше наши футболисты. Наверное, у болельщиков будет заинтересованность", - заявил Игнатьев.
Сборная России проведет тренировочный сбор в октябре 2024-го года. Ранее сообщалось, что сбор может не состояться, если РФС не сможет найти для национальной команды соперников на товарищеские матчи. По данным СМИ, от игры со сборной России в октябре отказалась сборная Пакистана.
Всего в 2024-м году сборная России провела три товарищеские встречи: против Сербии (4:0), Белоруссии (4:0) и Вьетнама (3:0).
Источник: "Чемпионат"
Борис Игнатьев: сыграть со сборной легионеров РПЛ - как вариант, посмотреть на россиян на фоне Вендела и Клаудиньо
Российский тренер Борис Игнатьев предположил, с кем могла бы сыграть сборная России во время октябрьского тренировочного сбора.
Фото: официальный сайт РФС