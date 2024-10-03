- Сергей чувствует себя отлично. Сейчас он в России, проходит курс восстановления в клубе. Когда он приблизительно вернется на поле неизвестно. Есть определенные сроки восстановления, но у каждого человека реабилитация идет индивидуально.
Напомним, ранее стало известно о том, что у 22-летнего защитника "Зенита" Сергея Волкова был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.
Футболист перешел в петербургский "Зенит" минувшим летом из "Краснодара". Игрок принял участие в 6 матчах за сине-бело-голубых и не отличился голевыми действиями.
Источник: "СЭ"
Представители защитника "Зенита" Волкова рассказали о о восстановлении игрока после операции
В агентстве "Proteam management", которое работает с защитником "Зенита" Сергеем Волковым, рассказали о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"