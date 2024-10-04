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"Представления и шоу, как в Медиалиге". Ари рассказал, как привлечь фанатов обратно на стадионы

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Бывший игрок сборной России Ари высказал свои идеи о способах привлечения российских фанатов на стадионы.
Фото: ФК "Спартак"
"Футбол в России интересен почти каждому, и это доказала моя последняя поездка в Москву. Поэтому я не согласен с тем, что российский футбол деградирует. Да, на стадионах не так много фанатов, как было раньше, но надо их привлекать. Пускай РПЛ делает представления и шоу, как в Медиалиге. Пускай введут новую систему, чтобы на стадионах было больше болельщиков", - приводит слова Ари Sport24.

Ранее ВЦИОМ опубликовал аналитический отчёт о популярности футбола среди населения России. Согласно ему, доля граждан, которые равнодушно относятся к футболу, с 2005 года выросла с 43% до 77%.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после десяти туров лидирует "Краснодар", который набрал 24 очка. На втором месте находится московский "Локомотив", у которого в активе тоже 24 очка, но красно-зелёные уступают "быкам" по дополнительным показателям (а именно - результату личных встреч). Третье место в турнирной месте занимает петербургский "Зенит", который за первые десять игр заработал 23 очка.

Ари РПЛ Чемпионат России ПЛ
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