"Ну какой Дзюба в сборной? Хорош. Зачем поднимать эту тему? Давайте не будем из сборной делать балаган. Все, Артем в ней уже свое отыграл. Его должны запомнить, как нападающего, который помог национальной команде успешно выступить на чемпионате мира, повторил рекорд Кержакова по голам", - сказал Орещук.
36-летний Артем Дзюба провел за сборную России 55 матчей, в которых забил 30 голов. Бывший форвард "Спартака" и "Зенита" вместе с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром национальной команды. Также Дзюба является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, на его счету 161 забитых мячей в 418 матчах. Нападающий четыре раза становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Суперкубок и трижды Кубок страны.
В это летнее трансферное окно Дзюба в статусе свободного агента подписал однолетний контракт с тольяттинским "Акроном", в четырех матчах за новый клуб форвард забил один гол и сделал три голевые передачи.
Источник: "РБ Спорт"
Орещук: ну какой Дзюба в сборной? Хорош. Давайте не будем делать балаган
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук высказался по поводу вызова в сборную России Артема Дзюбы.
Фото: РФС