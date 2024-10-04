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Орещук: ну какой Дзюба в сборной? Хорош. Давайте не будем делать балаган

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Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук высказался по поводу вызова в сборную России Артема Дзюбы.
Фото: РФС
"Ну какой Дзюба в сборной? Хорош. Зачем поднимать эту тему? Давайте не будем из сборной делать балаган. Все, Артем в ней уже свое отыграл. Его должны запомнить, как нападающего, который помог национальной команде успешно выступить на чемпионате мира, повторил рекорд Кержакова по голам", - сказал Орещук.

36-летний Артем Дзюба провел за сборную России 55 матчей, в которых забил 30 голов. Бывший форвард "Спартака" и "Зенита" вместе с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром национальной команды. Также Дзюба является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, на его счету 161 забитых мячей в 418 матчах. Нападающий четыре раза становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Суперкубок и трижды Кубок страны.

В это летнее трансферное окно Дзюба в статусе свободного агента подписал однолетний контракт с тольяттинским "Акроном", в четырех матчах за новый клуб форвард забил один гол и сделал три голевые передачи.

Источник: "РБ Спорт"

Роман Орещук Артем Дзюба
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