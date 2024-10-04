"Считаю ли я легендой "Спартака"? Нет. Легенды для меня – это немного другие люди. Я себя не считаю легендой. Я был мальчишкой, смотрел, как играли Титов, Павлюченко... Можно перечислять и перечислять... Не стремлюсь стать легендой, хочу просто помогать клубу и всё", - приводит слова Селихова Metaratings.
Александр Селихов перешёл из пермского "Амкара" в московский "Спартак" в январе 2017 года. С того времени голкипер принял участие в 99 матчах, 29 из которых он отыграл "на ноль", а в остальных всего пропустил 114 голов. В составе "Спартака" Селихов стал чемпионом России (в сезоне-2016/17), обладателем Суперкубка России (в 2017 году), обладателем Кубка России (в сезоне-2021/22).
Благодаря выступлению за "Спартак" Селихов добился вызова в сборную России, за которую сыграл один матч - в ноябре 2022 года с командой Таджикистана (0:0).
Селихов: я не считаю себя легендой "Спартака" и не стремлюсь ей стать
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов ответил на вопрос, считает ли себя легендой красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"